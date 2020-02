Coronavirus : Les Marocains rapatriés de Wuhan sont en bonne santé

Les Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités locales après la propagation du coronavirus, sont en ‘’très bon état’’, a assuré, dimanche à Meknès, le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Youbi. ‘’Nous allons procéder entre aujourd’hui et demain à des prélèvements pour des examens virologiques dans un laboratoire dédié à cette fin, en vue de nous assurer qu’ils ne portent pas le virus en question, et ils seront gardés en observation médicale durant toute la période possible d’incubation de la maladie’’, a déclaré M. Youbi à la presse, en marge de l’accueil à l’hôpital Sidi Saïd à Meknès d’un groupe de 97 ressortissants marocains rapatriés de Wuhan. Il a ajouté que jusqu’à maintenant ‘’tout se passe comme prévu’’, notant que ‘’les personnes rapatriées sont bien installées dans les chambres de cette structure hospitalière qui vient d’être rénovée’’.

Le responsable a aussi relevé que ‘’l’ensemble des installations et équipements de l’hôpital sont neufs, y compris tout le volet relatif à l’hébergement, pour assurer le confort et la sécurité de nos concitoyens et de leurs familles’’. M. Youbi a rappelé également que l’’’opération de rapatriement a été minutieusement préparée, en parfaite coordination avec l’ensemble des intervenants, particulièrement les services du ministère, le secteur de la santé, les forces armées royales, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur et la Gendarmerie royale, conformément aux Hautes Instructions Royales’’.

Dimanche à la mi-journée, un vol spécial de la Royal Air Maroc transportant des Marocains de Wuhan a atterri à l'aéroport de Benslimane, avec à bord 167 passagers, dont 52 femmes. L’opération de rapatriement a été menée conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en parfaite coordination entre tous les départements concernés.

Une équipe médicale, constituée de médecins et d’infirmiers civils et militaires a accompagné les ressortissants depuis Wuhan jusqu'aux sites d’accueil à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, où ils sont mis en observation, sous surveillance médicale étroite durant 20 jours, sous la supervision d’équipes dédiées et formées à cette fin.

En vue de préserver leur sécurité sanitaire et celle de leurs familles, tout en leur assurant le maximum de confort durant la période d’observation, ces sites ont été minutieusement aménagés et équipés par tous les dispositifs médicaux nécessaires.

Tout en réaffirmant qu’aucun cas de maladie due au nouveau virus n’a été enregistré dans notre pays à ce jour, le ministère de la Santé rassure les citoyennes et citoyens qu’il continuera de les informer régulièrement, aussi bien sur le suivi médical des personnes rapatriées que sur le développement de la situation relative à cette alerte mondiale.