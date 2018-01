Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, du programme de coopération maroco-belge dans le domaine de l'administration électronique.

Cette réunion vise à activer le programme de coopération entre le Maroc et la Belgique, notamment dans son volet relatif au renforcement des capacités dans le domaine de l'administration électronique et ce afin d'accompagner la stratégie de réforme administrative aux niveaux central et local, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de ces entretiens, il a été convenu de lancer la phase pilote du programme, qui comprend 12 départements ministériels dans le domaine du développement de l'administration électronique et qui sera généralisé dans les différents ministères.

Le programme portera sur des expériences, qui pourront être généralisées au niveau horizontal, coordonnées par le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique entre les différents ministères et d'autres, bien déterminées, répondant aux besoins spécifiques de certains départements.