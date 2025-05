Coopération Sud-Sud : Le Forum de dialogue parlementaire salue le rôle pionnier de SM le Roi

Les participants au 3ème Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud ont exprimé, mardi à Rabat, leur profonde gratitude et leur sincère reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour son rôle éminent et pionnier dans la promotion de la coopération Sud-Sud.



Dans la déclaration de Rabat lue par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid lors de la session de clôture des travaux de ce Forum, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les présidents et représentants des Sénats, Chouras et Conseils similaires et des Unions parlementaires régionales et continentales des quatre coins du monde ont salué le lancement et le soutien par le Souverain aux projets et initiatives de développement et de solidarité visant à consolider l'unité, l'intégration, l'inclusion et le développement commun.



Les participants se sont également félicités de l'initiative atlantique du Souverain visant à permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique et à créer un cadre institutionnel solide qui unit l'Afrique atlantique et renforce les synergies Sud-Sud, grâce à une meilleure connectivité logistique, une plus grande ouverture économique et une intégration régionale accrue, notamment dans l'espace géoéconomique africain, arabe, latino-américain, caribéen et asiatique.



Dans ce sens, ils ont salué toutes les initiatives et voies régionales d'intégration et de coopération couronnées de succès en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie, en vue d'assurer la prospérité et un développement commun, d'accroître les opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux et de jeter les bases solides d'un avenir commun plus prospère et plus durable.



Les parlementaires ont, en outre, mis l’accent dans leur déclaration sur l'importance des dialogues parlementaires bilatéraux, interrégionaux et continentaux dans les pays du Sud pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et unir leurs efforts afin de surmonter les défis croissants.



De même, ils ont souligné que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures constituent le fondement de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réalisation d'un développement durable.



Par ailleurs, ils ont fait part de leur engagement à consolider le travail des unions parlementaires régionales et continentales et des Parlements nationaux dans leurs pays et régions respectifs, afin de renforcer la coordination, la communication, la consultation et l'échange de points de vue sur les questions stratégiques actuelles, de manière à accompagner l'évolution rapide des technologies, et formuler des cadres législatifs capables de consolider le développement durable et le progrès industriel dans les pays du Sud, de relever les défis futurs et de soutenir l'entrepreneuriat.



Dans ce sillage, les participants ont plaidé en faveur du soutien à la recherche et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle, ainsi que pour des pratiques responsables visant à encourager leur utilisation pour promouvoir le développement sous tous ses aspects dans les pays du Sud.



A cette occasion, ils ont également souligné l'importance de l'organisation de ce forum en tant qu'espace pour explorer les pistes et possibilités d'intégration régionale et favoriser une coopération Sud-Sud plus étroite, selon une approche stratégique, participative et solidaire à même de renforcer les voies d'intégration et d'améliorer la capacité d'adaptation, de coordination et de positionnement stratégique au sein des nouveaux modèles d'interaction internationale.

Et de mettre en avant le rôle de ce forum en tant que mécanisme de plaidoyer parlementaire sur des questions communes et moyen de relever les défis actuels et faire entendre la voix des peuples du Sud lors de divers forums internationaux.



La Déclaration de Rabat s’est félicitée du haut niveau de discussion, de dialogue et d'interaction qui a marqué les travaux et les activités du forum, ainsi que les précieuses contributions des participants, saluant également les présentations portant sur les différents thèmes du forum, en particulier ceux liés au renforcement des dialogues interrégionaux et continentaux entre les pays du Sud.



Elle a aussi souligné l'importance des politiques relatives au renforcement des partenariats stratégiques dans les secteurs économique, social et humanitaire pour parvenir à un développement commun et une intégration partagée et jeter les bases de la coopération, de la solidarité, de la paix, de la stabilité et de la prospérité.