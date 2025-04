Convention de partenariat pour booster la TravelTech au Maroc et en Afrique

Une convention de partenariat stratégique a été signée, lundi à Marrakech, entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, la Royal Air Maroc et l'Agence du développement du digital (ADD) dans le cadre de leurs efforts continus en faveur de la transformation digitale.



Signée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fellah Seghrouchni, le directeur général de l'ADD Mohammed Drissi Melyani et le PDG de la Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, cette convention qui s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales et de la stratégie Digital Morocco 2030 vise à accélérer l’innovation dans le secteur du voyage et à positionner le Maroc en tant que pôle incontournable de la TravelTech au niveau du continent africain.



Elle repose sur trois axes majeurs essentiels à la dynamique de transformation digitale du secteur aérien et prévoit ainsi une promotion conjointe du GITEX Africa, avec la Royal Air Maroc comme transporteur officiel de l’événement.



Les parties s’engagent également à dynamiser l’écosystème TravelTech marocain en identifiant, accompagnant et promouvant des startups innovantes spécialisées dans les domaines du voyage et du transport aérien.



Il s'agit d'un engagement qui se concrétisera à travers des initiatives telles que le programme RAM Digital Open Innovation, des roadshows régionaux, des programmes de mentorat, ainsi que la création d’un label national "TravelTech Innovator".



Le partenariat prévoit, par ailleurs, un partage des connaissances et la co-innovation à travers des initiatives de formation, de retour d’expérience et de co-développement de solutions à même de favoriser l’émergence d’une dynamique collaborative entre acteurs publics, privés et startups.



La convention prévoit également la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer la digitalisation des acteurs privés du secteur du voyage, notamment à travers la mise à leur disposition des plateformes "Moukawala Raqmya" et "Academia Raqmya", ainsi que l'organisation d'ateliers de sensibilisation pour renforcer leurs compétences numériques.



A cet effet, Mme Seghrouchni a relevé que cette collaboration stratégique incarne la vision commune des trois parties destinée à faire du numérique un véritable accélérateur de croissance pour l’économie marocaine et un levier d’amélioration des services.

"En unissant nos forces, nous affirmons notre ambition de positionner le Maroc comme un leader régional dans le domaine de la TravelTech" a-t-elle fait savoir.



Pour sa part, M. Addou a relevé qu'à travers ce partenariat, la Royal Air Maroc réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de la transformation digitale dans le secteur aérien.

"Nous sommes déterminés à soutenir les startups marocaines et africaines spécialisées dans l’industrie du voyage et le digital, en droite ligne avec les ambitions de développement touristique du Royaume et en préparation aux grands événements que le Maroc s’apprête à accueillir comme la CAN et la Coupe du monde de football 2030", a-t-il ajouté.



Dans le même sillage, M. Melyani a affirmé que l’ADD est fière d’accompagner cette initiative pionnière qui conjugue innovation, entrepreneuriat et ouverture à l’international.

Et de soutenir que ce partenariat incarne une ambition commune, celle de faire du Maroc un pôle technologique de référence en Afrique, en connectant les talents, les idées et les opportunités.