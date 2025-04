Convention de partenariat entre l’ISIC de Rabat et l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico

Le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia, et la directrice générale de l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico Analletzin Diaz Alcalà, ont signé vendredi 11 avril 2025 une convention de partenariat, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique Abdelfattah Lebbar.



Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture constante de l’ISIC sur les modèles internationaux, y compris latino-américains, de formation en journalisme. Elle entend renforcer les relations académiques et professionnelles entre les deux institutions de formation journalistique au Maroc et au Mexique.



L’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat, ainsi que son homologue, l’Ecole de journalisme Carlos Septién Garcia de Mexico, se sont engagés pour la réalisation des axes de coopération actés dans ledit partenariat. Un programme annuel d’activité et d’échange d’enseignants et d’étudiants a été élaboré par les deux institutions qui prévoient d’organiser ensemble le 1er forum Maroc-Mexique de formation journalistique et de communication.



Cet accord de partenariat, contribue également à la création d’occasions de rencontres culturelles et médiatiques entre les sociétés marocaine et mexicaine, et à stimuler les échanges à travers la mobilité et les productions communes des étudiants et enseignants des deux institutions signataires de cette convention historique.