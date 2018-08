Construction d’un mémorial de la résistance et de la libération à Larache

Le coup d’envoi a été donné samedi aux travaux de construction d’un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération de la ville de Larache pour une enveloppe budgétaire de 3,84 millions de dirhams.

Le projet, dont le lancement a été donné par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, accompagné de représentants des autorités locales et d'acteurs associatifs, vise en particulier à rappeler les générations futures de la glorieuse histoire de la résistance et à conserver les documents historiques.

Il se veut aussi un espace pour mettre la lumière sur les évènements militaires et les symboles de la résistance de la région et vise à rendre hommage aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération et à faciliter l’accès de leurs ayants-droit à la formation et à l’emploi.

La création de cet espace, initié en collaboration entre le Haut-commissariat, le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le conseil provincial et la commue de Larache, s’inscrit dans le cadre du programme national porté par le Haut-commissariat en collaboration avec plusieurs partenaires.

Construit sur une superficie de 882 m2 sur deux niveaux et dont les travaux s’étaleront sur 10 mois, cet espace se compose d’une salle d’exposition, d’une salle de formation sur l’auto-emploi, d’une salle de lecture multimédia, d’une salle d’informatique et de bureaux.

Par ailleurs, à l’occasion du 440è anniversaire de la Bataille de Oued Al Makhazine, le Haut commissariat a organisé un meeting dans la commune rurale de Souakene qui a été ponctué d'interventions et de témoignages rendant hommage au combat du peuple marocain et aux énormes sacrifices consentis pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume et contrer les convoitises étrangères.

A cette occasion, des wissams Royaux ont été remis à trois anciens résistants et membre de l’Armée de libération, et un hommage a été rendu à cinq d’entre eux en signe de reconnaissance de leurs services et leurs grands sacrifices consentis pour la liberté et l'indépendance du Maroc, outre les aides financières et sociales et les soins qui ont été prodigués à nombre d’anciens résistants et aux veuves des anciens résistants décédés. Par ailleurs, à Ksar El Kébir, le Haut commissariat, en collaboration avec des acteurs locaux, a organisé un colloque sur le thème : “La Bataille historique de Oued Al Makhazine: de la confrontation militaire à la rencontre civilisationnelle”, qui a vu la participation d’une pléiade d’académiciens et d’experts, marocains et étrangers, de l’histoire du Maroc et de la péninsule Ibérique.

Dans une intervention à cette occasion, M. El Ktiri a souligné que l’organisation de ce colloque vise à s’ouvrir davantage sur les approches novatrices dans la littérature historique, estimant qu’une lecture unilatérale, réductrice et tronquée ne saurait seoir à un évènement de l’envergure de la Bataille de Oued Al Makhazine.

La commémoration du 440ème anniversaire de cette Bataille décline un enseignement, et non des moindres, pour le présent et l’avenir, qui souligne la nécessité de prôner le vivre-ensemble, le pardon, la tolérance et la coexistence et contre la haine, l’intolérance et l’extrémisme.