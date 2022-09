Conservatoire de musique de Casablanca: Une saison scolaire sous le signe de la nouveauté

Le Conservatoire de musique, de chant, de danse et d'art dramatique relevant de la commune de Casablanca a entamé sa saison scolaire 2022-2023 avec plusieurs nouveautés.



Dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison, le Conservatoire a adopté une approche communicationnelle interactive, en organisant des journées portes ouvertes les 10 et 11 septembre courant, afin de permettre aux habitants de la métropole de connaitre les activités et les programmes liés à l'éducation musicale dans ses différents aspects.



Parmi les nouveautés marquant cette saison, le Conservatoire a décidé de revoir les programmes scolaires et les examens, et de créer un cahier de cours pour évaluer le rendement de chaque étudiant.



Dans ce sens, le directeur coordonnateur général des conservatoires de musique de Casablanca, Abdelatif Benohoud, a souligné l'importance de ces nouveautés qui sont de nature à donner une nouvelle impulsion au Conservatoire et ses annexes.



Dans une déclaration à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, il a relevé que c'est dans ce cadre que s'inscrivent les journées portes ouvertes du Conservatoire qui visent, entre autres, à mettre en avant les efforts du corps enseignant et les disciplines enseignées dans cet établissement, fondé en 1917.



Selon M. Benohoud, ces journées portes ouvertes ont comme objectif de permettre aux Casablancais de connaitre davantage le Conservatoire, ses missions et son rôle pour les enfants et les jeunes. "Il y a des enfants et des jeunes qui ne savent pas comment occuper leur temps libre, d'où l'importance du Conservatoire et de ses annexes dans la construction de la société", a-t-il expliqué, notant que Casablanca dispose actuellement de 16 annexes du Conservatoire principal sis boulevard de Paris qui relèvent des arrondissements.



Il a précisé que les disciplines enseignées au Conservatoire sont le solfège, des cours de piano, de violon, et de différents autres instruments musicaux, outre la danse et le chant classique, la musique andalouse et l'art dramatique en arabe et en français. M. Benohoud a ajouté que les conservatoires de Casablanca comptaient près de 3.500 étudiants lors de la dernière saison scolaire, encadrés par des enseignants très expérimentés (281 professeurs dans les différents spécialités).



De son côté, Zouhair Komri, professeur de musique et sociologue, a relevé que la musique en particulier et l'art en général ont un rôle important dans le développement de la personnalité de l'enfant et contribuent à transcender les différences culturelles et sociales.



Il a, à cet égard, souligné que l'étude de la musique est très bénéfique pour l'épanouissement des enfants ainsi que pour la prévention de la délinquance et la criminalité juvénile.



Mettant l'accent sur l'importance de créer une association des lauréats du Conservatoire, il a rappelé la création récente de l'orchestre philarmonique de Casablanca. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la formation continue et à élargir le soutien aux activités du Conservatoire, rappelant l'historique de cet établissement dont la création remonte à 1917.



Pour sa part, Mohamed Akif, avocat, acteur associatif et étudiant au Conservatoire, a indiqué que le Conservatoire connait actuellement une grande dynamique à même de renforcer sa performance.



Soulignant que la musique sert d'outil thérapeutique et adoucit les mœurs, il a noté que le Conservatoire a formé des enfants et des jeunes qui maitrisent différents instruments musicaux grâce aux efforts de nombreux enseignants compétents et expérimentés.



Et d'ajouter que le Conservatoire prodigue des formations en musique et en art dramatique, entre autres, insistant sur la nécessité d'apporter un soutien à cet établissement et à sa direction pour qu'ils continuent à s'acquitter de leurs différentes missions.