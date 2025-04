Conseil de l'Europe : Mise en avant de l’engagement responsable et solidaire du Maroc en matière de gestion migratoire et de sécurité régionale

Le député Allal Amraoui, membre de la délégation marocaine à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), a mis en avant l’engagement responsable et solidaire du Maroc et sa coopération étroite avec l’Union européenne (UE) en matière de gestion migratoire et de sécurité régionale.



M. Amraoui, qui intervenait, mardi à Strasbourg, dans le cadre d’un débat en plénière à l’APCE, sous le thème "Mettre fin aux expulsions collectives de personnes étrangères", a affirmé que le Royaume est un acteur clé de la sécurité régionale grâce aux efforts colossaux déployés en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière.



Il a rappelé qu’en 2024, quelque 78.685 tentatives d’émigration irrégulière ont été avortées, 332 réseaux démantelés, 18.645 migrants secourus en mer et 6.135 retours volontaires enregistrés.



Le député a également fait savoir que l’année dernière, les autorités marocaines ont secouru au large des provinces du sud du Royaume plus de 7.000 migrants.



Ces migrants, a-t-il expliqué, sont pris en charge dans le cadre d’une approche humaniste et protectrice en étroite coopération avec leurs représentations consulaires établies à Dakhla et Laâyoune, avant de procéder, en coopération avec les autorités marocaines, à leur retour volontaire dans leurs pays d’origine.



Dans ce cadre, M. Amraoui a souligné que le Maroc a mis en place le long de ses frontières, par ses moyens propres, un dispositif opérationnel de surveillance pour se prémunir contre les menaces multiples liées au trafic et à la criminalité qui sévissent notamment dans la zone sahélo-saharienne.



Et de conclure que le Maroc reste persuadé que l’ouverture de voies légales de migrants vers l’Europe pourrait contribuer à réduire le trafic et le flux de migration irrégulière et à développer une migration ordonnée, régulière et sûre.



Une importante délégation parlementaire marocaine assiste aux travaux de la session de printemps de l’APCE, qui se sont ouverts lundi à Strasbourg.



Le Royaume est représenté par une dizaine de parlementaires issus des Chambres des Représentants et des Conseillers, qui prennent part aux travaux des différentes commissions thématiques.

Le Maroc, rappelle-t-on, prend part aux différentes sessions de l’APCE en sa qualité de Partenaire pour la démocratie au Conseil de l’Europe, un statut dont il jouit depuis 2011.