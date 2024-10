Congrès national du SNE-Sup

Le 12ème congrès du Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNE-Sup) aura lieu les 18, 19 et 20 courant au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika.



La séance d’ouverture de ce congrès, placé sous le thème « Ensemble pour l’unification, la démocratisation et l’amélioration du système de l’enseignement supérieur au service du dé-

veloppement de notre pays » aura lieu ce vendredi à partir de 17 heures à l’amphi Belmahi-Faculté des sciences-Rabat.