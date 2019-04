Le Congrès national des avocats ittihadis aura lieu les 12 et 13 avril courant au théâtre la Princesse Lalla Aïcha à M’diq. La séance d’ouverture des travaux de ce Congrès, prévue à 17 heures, sera présidée par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar. Ce Congrès est placé sous le thème “Le barreau, un partenaire du pouvoir judiciaire pour la concrétisation de la justice et la protection des droits et libertés”.