Conférence autour de la richesse historique et civilisationnelle de Sala Colonia/Chellah

La richesse historique et civilisationnelle de Sala Colonia/Chellah a été mise en lumière lors d'une conférence organisée jeudi au musée de Bank Al-Maghrib à Rabat.



Animée par Robert Chastel, médecin et écrivain, cette conférence a permis à l’audience de mieux comprendre le passé antique du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient, ainsi que l’histoire du Maroc.



Riche en images et en illustrations, la présentation de M. Chastel a mis en exergue l’histoire antique de Rabat avec un intérêt particulier pour la cité de Sala Colonia/ Chellah qui a connu le passage des Phéniciens et des Maurétaniens avant de tomber sous l’emprise des Romains, au Ier siècle de notre ère.







Selon l’expert, Sala Colonia/Chellah se caractérise par des vestiges impressionnants qui révèlent les traces d’une vie florissante, principalement axée sur “l’échange commercial” entre les cités romaines de l’époque, comme Volubilis ou Lixus.



Rappelant que “la cuisine antique ressemble beaucoup à la nôtre”, M. Chastel a passé en revue les différents fruits, légumes, herbes et épices utilisés par les habitants de Sala Colonia, les techniques de conservation et de préservation de viandes et de poissons, ainsi que l’essentiel de leur activité commerciale.



Par ailleurs, M. Chastel n’a pas manqué de partager avec l’audience des images d’amphores et de céramiques romaines et phéniciennes, révélant un savoir-faire unique et précurseur.



Il a conclu sa conférence en soulignant la nécessité d’élargir le périmètre des recherches archéologiques en dehors des murs de Chellah, afin de mettre en évidence de nouveaux éléments indispensables à la compréhension du mode de vie antique dans cette région.



Robert Chastel, un féru de l'histoire du Maroc, est l'auteur de plusieurs publications, dont "Rabat-Salé, Vingt huit siècles de l'Oued Bouregreg" (1993), ''Témoignages et chuchotements. Histoire de Casablanca des origines à 1952'' (2006) et ''Une histoire d'eau - Rabat, Salé et l'Oued Bouregreg'' (2009)", "Le livre d'or du centenaire : Rabat, le destin d'une ville et des caprices d'un fleuve" (2013) et "Rabat-Salé, vingt-huit siècles de l'Oued Bouregreg" (2020).



Titulaire d'un doctorat en médecine de la Faculté de Marseille, Robert Chastel exerce à Rabat depuis 1966. Le 5 juin 2010, ce passionné d’histoire et de photographies anciennes s'est vu décerner la Médaille d'argent de la Société académique "Arts, sciences, lettres" en tant qu'historien et éditeur.