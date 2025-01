Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a organisé, récemment à Rabat avec la collaboration du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT), une conférence sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité maritime le long des côtes atlantiques africaines.



Cette conférence (9-10 janvier) a réuni plus de 50 responsables et experts de lutte contre le terrorisme des pays membres de l’initiative du Royaume du Processus de Rabat sur les Etats africains atlantiques (PEAA), ainsi que des responsables d’organismes régionaux et internationaux pour discuter des meilleurs moyens afin de contrer ce fléau dans la région africaine atlantique.



Les conférenciers ont souligné que le terrorisme qui sévit d’une manière préoccupante dans la région du Sahel, devenue l’épicentre mondial de ce phénomène, a des répercussions sur la situation sécuritaire des pays africains atlantiques. Plusieurs rapports mondiaux de l’ONU et d’autres organismes internationaux soulignent le déplacement de la menace terroriste du Sahel vers les pays côtiers de l’Atlantique.



Il y a lieu de rappeler que le Processus de Rabat sur les Etats africains atlantiques (PEAA), qui traduit la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour faire de la région africaine atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée, a érigé la lutte contre le terrorisme et d’autres défis sécuritaires comme la criminalité transnationale parmi ses principaux objectifs.



Parmi les thèmes abordés lors de cette conférence, figurent les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies émergentes, notamment les systèmes aériens sans pilote ou drones, pour contrer les menaces terroristes.



Cette conférence avait pour objectif de faciliter un échange d’expériences et d’expertise entre les pays du PEAA et d’autres acteurs régionaux et internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies émergentes.



Ces technologies, comme les drones, présentent des atouts considérables en matière de lutte contre le terrorisme. Elles constituent, en même temps, un énorme défi si elles sont acquises et utilisées par les organisations terroristes.



Cette rencontre visait également à identifier les besoins des pays membre du PEAA en matière de renforcement des capacités, notamment dans le domaine des technologies émergentes pour contrer le terrorisme et traiter également ses causes profondes.



Le Maroc, fort de son expérience et ses acquis en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit aux niveaux national, continental ou mondial, a toujours exprimé sa disponibilité à partager son expérience et à agir de concert avec les partenaires africains et autres en vue d’une action efficace contre ce fléau.



Le Royaume est également en train de développer une industrie des systèmes aériens sans pilote pour des missions de surveillance, de reconnaissance et de collecte de renseignements qui sont des éléments clés de lutte contre les actions terroristes.



Pionnière dans le continent africain, cette industrie pourrait non seulement servir les objectifs nationaux de lutte contre le terrorisme mais également soutenir les efforts des pays africains dans ce domaine.