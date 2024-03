Condamnations empreintes de verbiage. Et après ?

Condamnation unanime, serait-on tenté de dire. Tellement l’horreur se fait insoutenable. Le génocide (il n’y a pas d’autre mot) perpétré par Israël continue de faire des victimes, par dizaines, par centaines et par milliers, parmi des civils dont le seul « tort » est d’être palestiniens.



Comment peut-on nourrir quelque espoir de paix que ce soit avec un Netanyahou foncièrement sanguinaire entouré, qui plus est, d’une bande qui ne l’est pas moins.



Le fait est qu’aujourd’hui, Tel Aviv procède à une extermination pure et simple de tout un peuple que l’on affame, que l’on prive de toit au gré de bombardements nourris, que l’on pousse à l’exil quand on ne lui tire pas dessus…



Le tout au vu et au su d’un monde complice qui s’amuse à nous sortir la rengaine des droits humains juste quand ça lui chante. Loin, bien loin d’Israël et de ses exactions.



Dernier acte abject du Tsahal (sans être l’ultime), c’est d’arroser de balles assassines des enfants, des jeunes et moins jeunes, des femmes et des hommes qui ne présentaient aucune menace pour quiconque, leur seul but étant de s’approvisionner dans l’espoir de se soustraire, un tant soit peu, à cette famine qu’on leur a infligée.



M.B.A