Condamnation et rejet des décisions et plans du gouvernement israélien visant à imposer un contrôle militaire total sur la bande de Gaza et à déplacer le peuple palestinien

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes, réuni au niveau des délégués permanents, a tenu dimanche au Caire une session extraordinaire consacrée à l’examen de la situation dans la bande de Gaza, avec la participation des représentants des pays arabes, dont le Maroc.

La délégation marocaine à cette réunion, présidée par la Jordanie, était conduite par l’ambassadeur du Royaume au Caire et représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali.



Cette session extraordinaire, convoquée à la demande de l’Etat de Palestine et avec l’appui des pays arabes, a examiné la poursuite de l’agression israélienne contre les territoires palestiniens et les violations commises à l’encontre du peuple palestinien, en particulier à la lumière de l’annonce par le gouvernement israélien de son intention de réoccuper la bande de Gaza et d’en prendre le contrôle total.



Les travaux ont abouti à l’adoption d’une résolution par laquelle le Conseil condamne et rejette "les décisions et plans du gouvernement israélien visant à imposer un contrôle militaire total sur la bande de Gaza et à déplacer le peuple palestinien, ainsi que les crimes israéliens commis contre le Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris la ville d’Al-Qods".



Le texte souligne que ces actions constituent une violation du droit international et des conventions internationales et une agression flagrante contre l’ensemble des pays arabes, leur sécurité nationale et leurs intérêts politiques et économiques, notant qu’il s’agit aussi d’une menace pour la sécurité, la paix et la stabilité de la région.