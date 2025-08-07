Condamnation et rejet des décisions et plans du gouvernement israélien visant à imposer un contrôle militaire total sur la bande de Gaza et à déplacer le peuple palestinien

Session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents


Libé
Lundi 11 Août 2025

Condamnation et rejet des décisions et plans du gouvernement israélien visant à imposer un contrôle militaire total sur la bande de Gaza et à déplacer le peuple palestinien
Autres articles
Le Conseil de la Ligue des Etats arabes, réuni au niveau des délégués permanents, a tenu dimanche au Caire une session extraordinaire consacrée à l’examen de la situation dans la bande de Gaza, avec la participation des représentants des pays arabes, dont le Maroc.
La délégation marocaine à cette réunion, présidée par la Jordanie, était conduite par l’ambassadeur du Royaume au Caire et représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali.

Cette session extraordinaire, convoquée à la demande de l’Etat de Palestine et avec l’appui des pays arabes, a examiné la poursuite de l’agression israélienne contre les territoires palestiniens et les violations commises à l’encontre du peuple palestinien, en particulier à la lumière de l’annonce par le gouvernement israélien de son intention de réoccuper la bande de Gaza et d’en prendre le contrôle total.

Les travaux ont abouti à l’adoption d’une résolution par laquelle le Conseil condamne et rejette "les décisions et plans du gouvernement israélien visant à imposer un contrôle militaire total sur la bande de Gaza et à déplacer le peuple palestinien, ainsi que les crimes israéliens commis contre le Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris la ville d’Al-Qods".

Le texte souligne que ces actions constituent une violation du droit international et des conventions internationales et une agression flagrante contre l’ensemble des pays arabes, leur sécurité nationale et leurs intérêts politiques et économiques, notant qu’il s’agit aussi d’une menace pour la sécurité, la paix et la stabilité de la région.


Lu 71 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS