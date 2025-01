La Villa des arts de Rabat accueillera, vendredi, un concert du groupe "Araw N Fazaz" pour célébrer la chanson amazighe du Moyen Atlas.

Le concert, qui débutera à 20 heures, offrira des interprétations vibrantes de plusieurs chansons reflétant la profondeur du patrimoine musical amazigh, selon les organisateurs.



Le groupe "Araw N Fazaz" est composé de l'artiste, luthiste et jeune compositeur Younes Baami, du musicien français Léo Fabre-Cartier, et d’autres musiciens et chanteurs, dont Fatima Talgadet, Mohamed Messaoudi, Khaled Ennasiri et Rachid Zerkani.



L'idée du projet "Araw N Fazaz" est née d'une rencontre artistique dans la ville de Khénifra entre Younes Baami, fidèle disciple de feu Mohamed Rouicha, et le musicien français Léo Fabre-Cartier. De cette collaboration est née une nouvelle vision artistique réintroduisant la musique amazighe dans la région du Moyen Atlas.