Voici un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie :



"A la suite de l’annonce du décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde, il a été constaté un usage malencontreux sur les réseaux sociaux, de photographies non authentiques et mensongères, attribuées à Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa.



Nous appelons l’ensemble des citoyens au respect des lois y afférentes et du deuil de l’Illustre Famille Royale".