Communiqué du Cabinet Royal

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu ce jour, au Palais Royal de Rabat, Son Excellence Monsieur Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol, qui effectue, à l’invitation du Souverain, une visite au Maroc dans le cadre d’une nouvelle étape de partenariat entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne.



Cette audience, qui s’inscrit dans le prolongement de l’entretien téléphonique intervenu le 31 mars entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, vient en concrétisation de la lettre adressée le 14 mars par Monsieur Pedro Sanchez à Sa Majesté le Roi dans laquelle le gouvernement espagnol s’engage à inaugurer une nouvelle phase dans les relations entre les deux Royaumes, basée sur la transparence et le respect mutuel.



Cette nouvelle dynamique se veut un écho à l’appel de Sa Majesté le Roi lors du Discours du 20 août 2021 à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays.



Au cours de cette audience, Son Excellence Monsieur Pedro Sanchez a tenu à réaffirmer la position de l’Espagne sur le dossier du Sahara, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi et le Président du gouvernement espagnol ont réitéré la volonté d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale.



A cet égard, il a été notamment convenu la mise en œuvre d’actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route couvrant l’ensemble des domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d’intérêt commun.



Par ailleurs, l’audience accordée au chef de l’exécutif espagnol a été l’occasion de passer en revue les différents volets d’intérêt commun dans leurs composantes politique, économique, sécuritaire et culturelle. Les questions régionales et internationales ont également été au menu de ces entretiens.



Ont assisté à cette audience du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, M. Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté marocain, le Conseiller de S.M le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et l’ambassadeur de S.M le Roi à Madrid, Mme Karima Benyaich.