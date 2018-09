Communiqué du Bureau de la Chambre des représentants

Le Bureau de la Chambre des représentants a tenu, mardi dernier, une réunion sous la présidence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, dont l’ordre du jour a comporté les préparatifs pour la rentrée parlementaire, le nouveau modèle de développement, les préparatifs pour la journée d’étude sur le projet de loi-cadre relatif à l’éducation, la formation, la recherche scientifique, ainsi que les relations extérieures.

Pour ce qui est de la rentrée parlementaire, le président de la Chambre a rappelé les différentes réunions qui avaient eu lieu sachant qu’une autre devait être tenue hier avec les présidents des Groupes et des groupements parlementaires. De même, le Bureau a pris acte des conditions qui ont accompagné l’examen des projets des lois de Finances et des lois de règlement tant au niveau des commissions permanentes qu’au niveau des séances plénières.

A propos du nouveau modèle de développement, le Bureau de la Chambre des représentants a été informé du projet de document dont certains points ont été actualisés en fonction des attributions de l’institution parlementaire.

Après avoir pris acte des textes législatifs soumis à la Chambre, le Bureau a procédé par la suite à leur transfert respectif aux commissions concernées.

S’agissant de la journée d’étude sur le projet de loi-cadre relatif à l’éducation, la formation, la recherche scientifique, le Bureau de la Chambre des représentants a pris connaissance de la plateforme préparée par une commission qui en est issue et a décidé de la soumettre pour adoption lors de la prochaine réunion.

En ce qui concerne les relations extérieures, le Bureau s’est prononcé pour la participation à plusieurs activités extérieures se rapportant à un groupe d’actions dépendant de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, à un colloque des Parlements MENA sur les objectifs du développement durable et l’égalité genre, à une réunion de la commission des questions politiques de la sécurité et des droits de l’Homme dépendant de l’Association parlementaire pour la Méditerranée, à la 13ème session de la commission exécutive et au 41ème Congrès de l’Union parlementaire africaine et au congrès régional sur les législations et les politiques se rapportant à la violence à l’encontre des femmes, au Congrès régional sur la coopération entre les communautés marocaines à l’étranger et la coordination avec les autorités publiques.