"Communication de crise. Crise de communication", nouvel ouvrage de Mustapha Elouizi

Une cérémonie de présentation et de dédicace de l’ouvrage "Communication de crise, Crise de communication : de la pandémie à l’infodémie", de son auteur Mustapha Elouizi, a été organisée dimanche à Ouarzazate.

Cet événement a été organisé dans le cadre de la 12ème édition du Forum régional des médias à Drâa-Tafilalet, initié les 23 et 24 janvier sous le thème "Rôle des médias locaux dans la gestion des crises et des catastrophes: la pandémie du Covid-19 comme exemple".

Intervenant à cette occasion, M. Elouizi, qui est enseignant-chercheur à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMB) de Fès et expert en communication, a souligné que l’idée de publier ce livre lui est venue après avoir écrit plusieurs articles dans lesquels il avait soulevé des interrogations au sujet de la communication de crise en temps de pandémie. Il a expliqué que la crise sanitaire mondiale provoquée par le nouveau Coronavirus constitue un tournant majeur qui offre une occasion idoine de réfléchir de manière différente et de changer plusieurs convictions sur des sujets donnés. M. Elouizi a mis l’accent, à cet égard, sur la nécessité de modifier certains anciens paradigmes de réflexion, sachant que la frénésie de la vie n’empêche pas de s’engager dans une profonde réflexion en période de crise et de post-crise.

L’auteur de l’étude a plaidé pour l’adoption de nouveaux mécanismes de communication après la fin de cette crise sanitaire mondiale, dans le but de dépasser la crise de communication évidente qui illustre la nature des relations sociales et politiques existantes.

Dans un témoignage au sujet du livre de M. Elouizi, le journaliste et expert en communication politique, Belkassem Amenzou, a estimé qu’il s’agit d’un ouvrage d’actualité qui présente une analyse pertinente de la crise de communication vécue en ces temps de pandémie.

L’auteur du livre intervient en tant que professionnel des médias, expert en communication, académicien et intellectuel, tout en restant objectif dans son analyse des questions traitées, a-t-il poursuivi, notant que cette étude constitue une valeur ajoutée pour le paysage médiatique marocain.

Le modérateur de cette cérémonie, Mustapha Afquir, a relevé que ce livre est le fruit d’un travail intense sur la communication et les médias qui témoigne du degré élevé de maturité intellectuelle et de maitrise académique de l’auteur. M. Elouizi a décortiqué le concept et les outils de communication en temps de crise, en se basant sur un background théorique puisé dans les études linguistiques, philosophiques et prospectives, a-t-il dit.

Initié en format hybride (à distance et en présentiel) à l'initiative de "l’Espace Ouarzazate pour les Médias et l’Animation Culturelle", le 12ème Forum régional des médias à Drâa-Tafilalet avait pour objectif d’informer et de sensibiliser la population aux comportements sains à adopter lors des crises et des catastrophes (comme lors de la pandémie de la Covid-19), de mettre en exergue le rôle des médias lors de ces périodes et de contribuer à fédérer les efforts des acteurs concernés à ce sujet.