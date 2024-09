Commune de Tanger: Plus de 756 MDH de recettes à fin août

Les recettes de la commune de Tanger se sont élevées à plus de 756,94 millions de dirhams (MDH) à fin août 2024, soit un taux de réalisation des prévisions de 69%.



La commune a souligné, dans une note d'information, que les recettes perçues ont enregistré une hausse remarquable par rapport à la même période de l'année précédente, où elles atteignaient environ 581,82 MDH, avec un taux de réalisation de 58%.



Ainsi, rapporte la MAP, les taxes propres de la commune se sont établies à environ 321 MDH durant cette période, soit un taux de réalisation de 71%, tandis que les taxes transférées et la TVA ont atteint respectivement près de 313 MDH et 124 MDH, avec des taux de réalisation respectifs de 72% et de 65%.



Selon le budget de la commune de l'année 2024, les recettes prévisionnelles devraient se chiffrer à environ 1,036 milliard de dirhams, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année 2023, alors que les taxes propres devraient progresser de 4,68% pour atteindre environ 450 MDH, soit 43,42% du budget.



Les taxes transférées devraient, quant à elles, augmenter de 3,82% à 434 MDH, tandis que la TVA devrait se situer à 152 MDH.