Comment voir et penser les images aujourd’hui ?

L’Institut Académique des Arts du Maroc a accueilli pendant les 26, 27, 28 avril 2023 l’écrivain et critique d’art français Jean-Louis Poitevin. Le séminaire qu’il a animé s’est porté sur l’image en tant que notion complexe. Il n’y a pas plus difficile que de se demander simplement ce qu’est l’image.

Afin d’attaquer un tel sujet qui n’en est pas moins équivoque, Poitevin a proposé trois axes principaux.



D’abord il a cherché à savoir comment comprendre les images techniques, d’aujourd’hui, d’hier et de demain. En effet, souligne-t-il, « l’image numérique est devenue le support de l’essentiel de nos relations aux images, c’est-à-dire à la réalité ».



Ensuite le chercheur en est venu à traiter de la dimension culturelle et cultuelle des images. Pour ce, il s’est arrêté longuement sur la signification magique de l’image dont l’appréhension du sens nécessite le passage par l’aspect anthropologique.



Enfin, monsieur Poitevin a proposé une méthode accompagnée d’une analyse concrète de certaines images et vidéos faites par des peintres et des photographes célèbres. Nous en citerons : Francis Bacon, Cézanne, Joseph Kosuth, etc.



Par Allioui Najib