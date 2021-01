Comment Bruce Willis a t-il failli rater le rôle de John McClane ?

C’ est une des franchises les plus célèbres du cinéma d’action mais Die Hard aurait pu connaître un sort bien différent... Comme souvent à Hollywood, le matériau d’origine est plutôt éloigné du résultat final. En effet, le premier film de la saga, titré Piège de Cristal en France, est l’adaptation plutôt libre d’un roman intitulé Nothing Lasts Forever.Ce polar de l’auteur Roderick Thorp, sorti en 1979, raconte comment, à la veille de Noël, un flic en retraite qui rend visite à sa fille sur son lieu de travail, une tour de Los Angeles, se retrouve face à des terroristes tentant de faire sauter le bâtiment. L’écrivain était alors très influencé parles films catastrophe comme La Tour Infernale. Ce roman était en fait une suite déguisée à son livre Le Détective, écrit en 1966 et adapté au cinéma deux ans plus tard avec Frank Sinatra dans le rôle principal. C’est d’ailleurs au crooner à la voix de velours qu’était destiné l’adaptation de Nothing Lasts Forever mais, entretemps, Sinatra avait pris quelques années de plus et l’imaginer en héros d’action paraissait inconcevable.



Le projet resta sur les étagères de la Fox pendant huit ans avant que le producteur Lloyd Levin ne décide de confier une adaptation du livre au scénariste Jeb Stuart. Un soir, après une dispute avec sa femme, il a l’idée de rajeunir le personnage et d’en faire un homme qui arrive à Los Angeles pour se réconcilier avec son épouse, dont il est séparé. Séduit par le scénario de Jeb Stuart, la Fox donne son feu vert au projet et le confie à l’explosif producteur Joel Silver. En 1987, Silver est le roi d’Hollywood : il vient d’enchaîner coup sur coup deux gros succès, Predator et surtout L’Arme Fatale. Celui-ci décide de nommer le projet Die Hard et d’engager le réalisateur John McTiernan, non sans mal. Le cinéaste qui vient de faire Predator ne veut pas refaire un film d’action. Pourtant, il finira par accepter, devant les demandes incessantes de Silver et en ayant l’assurance de pouvoir ajouter une touche d’humour au script. Reste désormais à trouver la star du projet...



Contractuellement, le studio doit d’abord proposer à Frank Sinatra, qui décline rapidement en raison de son âge : 70 ans ! D’autres stars comme ClintEastwood, Sylvester Stallone, Harrison Ford ou Richard Gere sont approchées mais aucune n’estséduite parle projet. Même Arnold Schwarzenegger n’est pas enclin à rempiler avec Joel Silver et John McTiernan car il veut changer de registre. Il refuse donc Piège de Cristal pour tourner dans... Jumeaux, une comédie pas fameuse avec Danny DeVito. Puisque toutes les grandes stars masculines semblaient hors de portée, il fallait pour la production chercher du côté des outsiders. Un nom commençait à émerger, un certain Bruce Willis. Seulement voilà, l’acteur, pas encore chauve et costaud à l’époque, était lié à la série télé Clair de Lune où il jouait un détective tout en sourires et en charme. Pas vraiment le profil musculeux des héros d’action des années 80...



Contractuellement engagé sur le tournage de la saison 3 de la série, Bruce Willis dut décliner dans un premier temps la proposition. Mais, alors qu’il avait tiré une croix sur le rôle de John McClane, sa partenaire dans Clair de Lune,Cybill Shepherd, tomba enceinte. Le tournage de la série fut alors interrompue pendant 11 semaines, laissant le temps au futur époux de Demi Moore d’enfiler le célèbre marcel blanc de l’inspecteur. L’agent de Bruce Willis réussit même à obtenir un chèque ronflant de 5 millions de dollars pour son poulain, en faisant l’un des acteurs les mieux payés à l’époque. L’investissement fut largement rentable :sorti à l’été 1988, Die Hard remporta 5 fois sa mise initiale. Véritable matrice du film d’action moderne, le film a connu ensuite 4 suites, en attendant peut-être un jour un Die Hard 6 qui n’en finit pas de se concrétiser. Toutefois, si un nouveau film devait voir le jour, gageons qu’il s’agirait plutôt d’un reboot avec un jeune acteur dans le rôle principal. Après tout, à 65 ans, Bruce Willis est sans doute “trop vieux pour cela” !