Comment Beyoncé et Jay-Z ont bâti leur fortune

Ils font partie des personnalités les plus riches de la planète. Mais comment Beyoncé et Jay-Z ont-ils réussi à bâtir une telle fortune ? NRJ a mené l’enquête !

Entre les millions d’albums écoulés et les concerts organisés aux quatre coins du monde, Beyoncé et Jay-Z tirent une très large partie de leurs revenus de la musique. Depuis le début de sa carrière, celle que l’on surnomme "Queen B" a déjà vendu plus de 185 millions de disques ! Son compagnon a lui aussi franchi le cap des 100 millions d’albums vendus dans le monde. Si aucun chiffre officiel ne filtre sur le pourcentage qui revient aux deux artistes sur le prix de vente de leurs albums, les chiffres de vente suffisent à avoir une petite idée de la fortune de Beyoncé et Jay-Z. Tous domaines confondus, le couple le plus influent de la scène musicale culmine à près de deux milliards de dollars de fortune estimée (1,16 milliard pour Beyoncé, et 800 millions de dollars pour Jay-Z).

Non satisfaits de cartonner dans la musique, Beyoncé et Jay-Z se sont également imposés comme des rois du business. Le rappeur américain possède, entre autres, des clubs "lounge" et des bars sportifs, la maison de champagne Armand de Brignac ainsi que son propre label musical. Beyoncé, elle, s’essaie à la mode en créant sa propre marque de prêt-à-porter. L’Américaine à l’origine de l’album "Lemonade" multiplie également les (juteux) contrats publicitaires.