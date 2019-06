“Comme des bêtes 2” devance les X-Men en tête du box-office

"Comme des bêtes 2", nouveau film d'animation d'Universal, a pris la tête du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Pour son week-end de lancement, la suite de "Comme des bêtes" (2016) a récolté 47 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Le comique Louis C.K., qui prêtait sa voix au chien Max dans le premier opus, n'est plus à l'affiche, lui qui est tombé en disgrâce à Hollywood dans le cadre du mouvement #MeToo depuis que des femmes l'ont accusé d'exhibitionnisme. Le film d'animation devance le nouvel opus des mutants de Marvel, "X-Men: Dark Phoenix". Le film de la Fox, plombé par de mauvaises critiques, a récolté 33 millions de dollars, un chiffre très décevant pour son premier week-end d'exploitation. Le podium est complété par "Aladdin" de Disney, avec Will Smith, qui pour sa troisième semaine a engrangé 24,5 millions de dollars de recettes pour un total de 232,4 millions. "Godzilla 2 - Roi des Monstres", en tête la semaine dernière, chute à la quatrième place, notamment en raison d'une mauvaise presse. La suite du "Godzilla" de 2014 a récolté 15,5 millions de dollars pour sa deuxième semaine dans les salles obscures. Sur la dernière place du Top 5 on retrouve "Rocketman", le biopic sur la vie d'Elton John avec 14 millions de dollars.