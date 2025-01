Colloque sur la complémentarité entre roman et théâtre

La relation complémentaire entre le roman et le théâtre, ainsi que l’analyse de leurs interactions, ont été au centre du premier colloque national sur le thème "Roman et théâtre", organisé mercredi à El Jadida par le Laboratoire de narratologie et discours culturels de la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik, relevant de l’Université Hassan II de Casablanca.



Ce colloque, organisé en collaboration avec l'équipe de recherche sur l'intégration des savoirs et le développement de la didactique des langues - Département de langue arabe du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat, vise à enrichir le débat académique sur les questions d’interaction entre le roman et le théâtre et à renforcer les perspectives critiques dans ce domaine.



Cette rencontre, qui a réuni chercheurs, enseignants, étudiants et passionnés de littérature et de théâtre, a également offert une occasion de mettre en lumière les dimensions pédagogiques de ces deux arts et leur impact sur le développement des méthodes d'enseignement de la langue arabe.



Dans ce cadre, Miloud Othmani, professeur d'enseignement supérieur et chef de l'équipe d'intégration des savoirs et de développement de la didactique des langues, a souligné que ce colloque vise à aborder diverses questions liées au roman et au théâtre.



Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre a exploré la recherche critique et académique autour du roman et des arts qui lui sont liés, notamment le théâtre et le cinéma, intégrés dans le processus éducatif.



Les intervenants ont abordé, lors de sessions interactives, plusieurs thématiques telles que : "La théâtralisation du texte littéraire et la question de la réception", "Les traits de la construction dramatique dans le roman arabe", "Les genres croisés entre théâtre et roman", "La poétique de l’espace dans le théâtre et le roman : les écrits de Youssef Fadel comme exemple", et "Le roman historique et la théâtralisation de l’histoire dans le théâtre marocain contemporain".



Une table ronde a également été organisée sur le thème : "Education et théâtre : les moyens d’intégration dans le programme de la langue arabe".