Colloque international sur la littérature diasporique les 9 et 10 avril à Rabat

L'Académie du Royaume du Maroc organise, les 9 et 10 avril à Rabat, un colloque international sur la littérature diasporique, dans le cadre des activités de la Chaire des Lettres et des Arts africains.



Ce colloque, placé sous le thème "L'exil n'est pas notre royaume: réflexions sur la littérature diasporique", abordera les différents aspects de la littérature diasporique, ses principales évolutions et ses multiples influences sur la culture, l’identité et la langue, outre les défis liés à la migration et à la question identitaire.



Cette rencontre sera rehaussée par la participation d'une pléiade d'universitaires dont l'écrivain et membre de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdelfattah Kilito, les écrivains sénégalais Racine Senghor et Pap Khoma, le professeur de littérature américain Bill Ndi, l'enseignant à l'Université Chouaïb Doukkali d'El Jadida, Abdelouahed Mabrouk, ainsi que la professeure spécialisée en littérature africaine et études de genre à l'Université de l'Arizona, Irène d'Almeida.



Les travaux de ce colloque international, qui se tiendra au siège de l'Institut Royal de recherche sur l'histoire du Maroc, seront inaugurés par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, suivi d'une allocution du président de l'université de Tuskegee (États-Unis), Marc Brown, tandis que la leçon inaugurale sera donnée par le président du Comité international des scientifiques et experts africains (SCISEA), le professeur Grégoire Biyogo.