Colloque international sur l'enseignement supérieur, les 22 et 23 novembre à Meknès

Un colloque international sur le thème "l'enseignement supérieur en mouvement: Nouveaux défis, nouvelles réponses" sera organisé, les 22 et 23 novembre prochain à Meknès, à l'initiative de l'université Moulay Ismail (UMI).



Cette rencontre s'inscrit, selon un communiqué de l'université, dans le cadre des orientations stratégiques du Plan National d'Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030), visant la transformation et l'amélioration de l’enseignement supérieur au Maroc.



Ce colloque réunira des invités de renom, dont des politiciens, des experts en éducation, des académiciens et des praticiens, pour échanger et débattre sur l’avenir de l’enseignement supérieur dans le monde, souligne la même source.



L’ouverture du colloque sera rehaussée par la présence d'Ahmed Galai, Prix Nobel de la Paix 2015 et membre d’honneur de l’association des Evaluateurs de l’Union Européenne (EvalUE).



De portée stratégique et orienté action, le plan ESRI 2030 tire, rappelle-t-on, sa substance des choix prioritaires du Nouveau Modèle de Développement et vise à traduire en actions concrètes les priorités du programme gouvernemental en matière de développement du capital humain et d’insertion du Maroc dans la société du savoir.



Le plan est axé sur un socle de valeurs fortes, permettant de mobiliser les acteurs et les fédérer autour d’une vision commune partagée. Ces valeurs consacrent la transparence, l’éthique, l’excellence, la résilience par la capacitation, l’équité et l’égalité des chances ainsi que l’ouverture, précise la même source.



Il couvre quatre dimensions structurantes ayant trait à la rénovation pédagogique pleine et entière, à l’édification d’une recherche scientifique au diapason des standards internationaux, à un système de gouvernance alliant transparence et efficience et à la valorisation du rôle des territoires en tant que socle de l’innovation et échelle appropriée de diffusion du progrès économique, social et environnemental.