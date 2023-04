Colloque à Fès sur l'auto-emploi et l'investissement dans le monde rural

La Chambre de l'agriculture de la région de Fès-Meknès a organisé, mercredi, une rencontre sur l'auto-emploi et l'investissement dans le monde rural, sous le signe "Renforcer l'égalité des chances et la justice sociale pour garantir un développement durable".



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts et de l'engagement de la chambre à soutenir les agriculteurs et leurs familles pour améliorer leur situation socioéconomique. La rencontre a permis d'orienter, de former et d'accompagner les jeunes porteurs de projets ainsi que les investisseurs intéressés par le secteur agricole.



Ce colloque a mis l'accent sur les mesures et actions entreprises par la chambre, et ses partenaires, pour garantir un accompagnement des jeunes porteurs de projets créer des entreprises durables et s'intégrer professionnellement, économiquement et socialement. Il a été l'occasion d'informer les agriculteurs des facilités, garanties par la chambre régionale de l'agriculture, en matière d'accès aux programmes de financement, tels que les prêts bancaires et les initiatives gouvernementales (INTILAKA ou l'INDH). Dans le cadre de ces programmes, les entrepreneurs individuels peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 150.000 dirhams, tandis que les coopératives et autres organisations peuvent recevoir jusqu'à 300.000 dirhams.



Dans une déclaration à la chaîne d'information continue M24 de la MAP Abdelali Damri, le vice-président de la Chambre de l'agriculture de la région de Fès-Meknès, a mis en avant le rôle clé de l'investissement et de la création de projets générateurs de revenus pour renforcer l'économie rurale et créer de nouveaux emplois. Pour lui, "l’encouragement de l’investissement dans le monde rural peut favoriser l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, tout en accordant une attention particulière à l'égalité des chances et à la justice sociale".



Dans une déclaration similaire, Mohamed Chhiba, directeur régional de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) a mis l’accent sur les nouvelles orientations de l’agence pour renforcer son intervention dans le monde rural. Dans le cadre du contrat-programme avec le Conseil de la région de Fès-Meknès, a-t-il rappelé, une convention de 32 MDH a été signée pour créer 17 espaces ANAPEC dans le monde rural, ainsi que 9 unités mobiles pour assurer une couverture territoriale complète.



Et de souligner que ces nouveaux services permettront d'instaurer une équité spatiale pour les populations rurales en leur offrant les mêmes services disponibles dans les zones urbaines.