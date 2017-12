“Coco” garde la main haute au box-office

Pour le troisième week-end consécutif, les super-héros de “Justice League” n’ont rien pu faire face au jeune musicien de “Coco”, qui a conservé sa première place au box-office nord-américain, a indiqué lundi la société spécialisée Exhibitor Relations. Selon des chiffres définitifs, le dernier film d’animation des studios Pixar (Disney) a rapporté 18,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Depuis sa sortie lors du long week-end de Thanksgiving, il a engrangé 135,7 millions de dollars. Il rend hommage à la tradition mexicaine de la Fête des morts ou “Dia de los muertos”.

Parvenant à conserver sa deuxième position, l’alliance des super-héros de “Justice League” a récolté 9,7 millions de dollars. Le groupe constitué de Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) a cumulé 212,1 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines.

Toujours en troisième position, la comédie sentimentale “Wonder” avec Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay, raconte la scolarisation d’un enfant au visage déformé par la maladie. Elle a rapporté 8,4 millions de dollars en trois jours et 100,3 millions en quatre semaines. “The Disaster Artist” avec les frères James et Dave Franco, réussit une percée en quatrième position alors qu’il n’était que douzième la semaine dernière, avec 6,4 millions de dollars ce week-end et 8 millions en deux semaines.

Un autre film de super-héros, “Thor: Ragnarok” de Marvel (Disney), recule au cinquième rang avec 6,3 millions de dollars. Le troisième opus des aventures du dieu nordique de la foudre et du tonnerre, incarné par l’Australien Chris Hemsworth, a récupéré 301 millions de dollars en six semaines.