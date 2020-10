“Clouds ” ou la bouleversante histoire du chanteur Zach Sobiech, mort à l’âge de 18 ans

C’ est l’un des événements de ce mois d’octobre sur Disney+. La plateforme SVOD vient de mettre à disposition un de ses Disney Originals, le film Clouds, basé sur l’histoire vraie du regretté musicien Zach Sobiech, mort en 2013 à l’âge de 18 ans. Dans Clouds, c’est le comédien Fin Argus qui incarne cet adolescent doué pour la musique, malheureusement atteint d’un cancer des os.



Élève en terminale, il déborde de vie et de projets. Maislorsqu’il apprend que son cancer est généralisé, il décide avec sa meilleure amie et co-compositrice Sammy (Sabrina Carpenter) de profiter au maximum du peu de temps qu’il lui reste. Grâce à leur professeur M. Weaver (Lil Rel Howery), Zach et Sammy parviennent à signer un contrat avec une maison de disques. Accompagné de sa petite amie Amy (Madison Iseman) et de ses parents Rob (Tom Everett Scott) et Laura (Neve Campbell), Zach va vivre d’intenses moments où l’amitié et l’amourse conjuguent au son de la force évocatrice de la musique. Inspiré de faits réels et du livre Fly a Little Higher écrit par Laura Sobiech, la mère de Zach Sobiech, Clouds est un drame émouvant sur la trajectoire brisée d’une étoile.



Né dans l’Etat du Minnesota le 3 mai 1995, Zach Sobiech passe une enfance sans histoires jusqu’au jour tragique de ses 14 ans, où il apprend qu’il est diagnostiqué avec un ostéosarcome, un cancer des os qui frappe surtout les enfants. Il doit alors subir dix interventions chirurgicales et vingt traitements de chimiothérapie. C’est après avoir appris ce terrible diagnostic que le jeune Zach commence à écrire des chansons.



Quelques mois plus tard, il fonde le groupe A Firm Handshake avec ses amis Samantha “Sammy” Brown et Reed Redmond. Mais le mal qui le ronge progresse de plus en plus vite et, en mai 2012, le jeune garçon apprend qu’il ne lui reste plus qu’un an à vivre. Zach Sobiech enregistre alors la chanson Clouds au sujet de son combat contre le cancer, et la publie sur YouTube en décembre 2012. En quelques semaines, la vidéo devient virale. Le label Rock The Cause s’intéresse au jeune homme etsigne son groupe qui publie leur unique album, Fix Me Up, en février 2013.



Malheureusement, Zach Sobiech ne pourra pas goûter longtemps ce succès. Comme ses médecins l’avaient tristement prédit, le jeune homme s’éteint le 20 mai 2013 des suites de complications dues à son ostéosarcome. Il venait de fêter ses 18 ans. Sa disparition émeut le monde entier : quelquesjours aprèssa disparition, le morceau Clouds devient numéro 1 sur ITunes, devant le Get Lucky des Daft Punk.