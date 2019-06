Clôture en apothéose de la fête de la musique “by Wecasablanca Festival”

La fête de la musique ''by Wecasablanca Festival'', véritable temps fort artistique de la métropole, qui s'est tenue du 19 au 22 juin, s'est clôturée en apothéose, samedi soir, avec une programmation riche alliant musique traditionnelle et musique moderne.

Le public a eu ainsi droit, lors de la soirée de clôture, à des rythmes variés interprétés notamment par Khalid Bouazaoui, Mohcine Salaheddine et Bnat Lamchaheb, qui se sont produits sur les scènes du complexe sportif Mohammed V et des Nations unies.

Dans une déclaration à la MAP, le chef des projets culturels à Casablanca Events et Animation Rami Fijaji a mis l’accent sur l’importance majeure de ce festival qui coïncide avec la fête de la musique surtout que la programmation a pu répondre à tous les goûts, classique, populaire et moderne.

Pour sa part, le chanteur Mohcine Salaheddine s’est dit fier de participer à ce festival et de pouvoir rencontrer de nouveau le public casablancais, mettant l’accent sur l’importance de la célébration de la Journée mondiale de la musique.

Initiée par Casablanca Events & Animation, cette manifestation populaire et gratuite se veut un rendez-vous estival incontournable qui a mobilisé comme à son habitude de nombreux acteurs publics et privés, réaffirmant ainsi que la musique est, par excellence, le domaine artistique où la différence rassemble.

Avec 20 concerts déployés sur cinq sites, la fête de la musique a proposé à la fois de la musique classique et moderne, d'ici et d’ailleurs.

Cet événement, qui a accompagné également la pratique musicale amateur, a été marqué par une grande nouveauté, à savoir une scène mobile, la Caravane Wecasablanca, qui a sillonné les arrondissements d’Al Fida, de Sidi Bernoussi, de Hay Mohammadi et du Maârif pour accueillir des concerts organisés en partenariat avec l’Association Free l’Fen. Les 14 finalistes du 2ème Stud Live ont eu l'occasion de se produire sur la scène de la Place des Nations unies, le 19 juin.