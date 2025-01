Clôture en apothéose de la 3ème édition du Festival international du conte

La ville de Marrakech a vibré, samedi soir, au rythme des derniers échos de la troisième édition du Festival international du conte, un rendez-vous culturel incontournable qui célèbre la richesse du patrimoine immatériel et offre une plateforme unique de rencontre entre les conteurs du monde entier et un public avide de découvertes artistiques.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation, initiée par le World Storytelling Cafe et l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, a rassemblé près de 100 conteurs issus de 30 pays, offrant une programmation riche et variée autour de l’art ancestral du récit.



Le festival, qui jouit d’une renommée internationale, ambitionne de promouvoir les valeurs de tolérance, de coexistence et d’échange culturel à travers le conte, tout en valorisant la culture marocaine sur la scène mondiale.



La soirée de clôture a été marquée par un vibrant hommage aux conteurs Nadia Alaoui Balghiti et John Row ayant remporté le prix de "Conteurs d'Or" de Marrakech, ainsi que par l'annonce des organisateurs d'un nouveau record Guinness pour la plus longue session de conte ininterrompue de 120 heures tenue sur la mythique place Jemaa El-Fna.

Des dizaines de conteurs renommés venus des quatre coins du monde se sont relayés pour raconter des récits mêlant traditions locales et histoires universelles.



Ce marathon narratif a transformé la place historique en un espace vibrant, où petits et grands se sont rassemblés pour s’émerveiller devant des récits alliant mythes, légendes et témoignages culturels.

A l'occasion, le directeur du festival, Zouheir El Khaznaoui, a déclaré à la MAP que cette initiative célèbre l'esprit de Marrakech et met en valeur l’universalité de l’art du conte.



"Nous espérons rappeler au monde que ce patrimoine immatériel conserve encore aujourd’hui une capacité unique à rassembler et à émerveiller dans une quête universelle de sens", a-t-il affirmé.



De son côté, le conteur britannique John Row a relevé que participer à une expérience de cette envergure, ici à Marrakech, est inoubliable. Voir des conteurs de tous horizons partager leurs récits sans interruption est "véritablement magique."

Il a également mis en avant la portée universelle du conte, transcendant les frontières et les générations.



Placée sous le thème "Saison des contes – contes de Bahja" , cette édition, met un point d’honneur à inclure davantage de femmes conteuses dans cet univers, tout en faisant la promotion de la paix à travers la narration et en renforçant le rayonnement de la culture marocaine à l’international.



Les activités, réparties entre la médina, les universités et les institutions culturelles de la région Marrakech-Safi, ont inclus des ateliers destinés aux jeunes et aux enfants, des spectacles animés par des conteurs émergents, ainsi que des débats autour de thèmes tels que l’utilisation thérapeutique des mythes, l’avenir de la narration dans l’éducation et l’intégration des récits dans les pratiques de santé mentale.



À travers cette édition, le festival a témoigné de l’esprit d’ouverture et de convivialité qui caractérise les Marrakchis, tout en célébrant la diversité des cultures et l’universalité des histoires.