Clôture du Festival national du théâtre des jeunes

Le Festival national du théâtre des jeunes organisé sous le thème "Théâtre des jeunes: un levier pour l'intégration et l'animation socio-culturelle de la jeunesse", a pris fin dimanche à Agadir.



Ainsi, la pièce théâtrale "Zenka 13" interprétée par le club du théâtre des jeunes de Fkih Bensaleh a remporté le premier Prix du Festival, alors que le club du théâtre et du cinéma de Taza a décroché le second Prix pour son œuvre "Shatrandalus".



Le club du théâtre des jeunes de Laâyoune s'est vu octroyer le 3ème Prix de cette manifestation, en interprétant avec brio la pièce théâtrale "Nostalgie".



Selon les organisateurs, cette manifestation culturelle est un maillon essentiel parmi les festivals nationaux lancés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- département de la Jeunesse- au cours de l'année 2024, d'autant plus qu'elle se veut un espace idoine permettant aux jeunes de donner libre cours à leur sens de créativité artistique, en favorisant les échanges culturels.



Cet événement entend aussi permettre aux jeunes de s'initier à diverses expériences théâtrales, de tisser des liens avec le public et de découvrir plusieurs œuvres théâtrales.

Au menu de ce festival, figuraient des spectacles représentant les 12 régions du Royaume, qui reflètent la richesse du patrimoine culturel, artistique et patrimonial national.

Le jury du festival était composé des artistes Wassila Sobhi, Kods Joundoul et Mounia Lamkimel, aux côtés des artistes El Habib Nonou et Hassan Alaoui.



Outre les représentations théâtrales, le programme de cet événement a été marqué par des ateliers de formation dans divers domaines du théâtre et des séminaires axés sur l'importance du théâtre de la jeunesse dans le développement de l'industrie culturelle et l'intégration socio-économique des jeunes.



A noter que ce festival a été organisé en partenariat avec la wilaya de la région de Souss-Massa, le Conseil de la région et la commune d'Agadir.