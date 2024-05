Clôture du 12ème Festival national des arts d'El Aïta Jabalia

Le rideau est tombé samedi soir sur la 12ème édition du Festival national des arts d'El Aita Jabalia à Taounate, qui a été organisé durant trois jours par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Secteur de la Culture) sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Lors de la soirée de clôture du festival, l'artiste Abdeslam Sahli de la ville d’El Ksar El-Kebir a animé un spectacle de chants d’El Aita Jabalia s'inspirant du patrimoine musical marocain et abordant plusieurs sujets de société.



Sahli est considéré en effet comme l'un des artistes les plus en vue dans le domaine des arts d’El Aita. Il a débuté sa carrière en 2000 et participé à l’animation de plusieurs soirées et festivals à l'intérieur du Maroc et à l’étranger.



De son côté, l'artiste Mohamed Adli, originaire de la commune de Bouadel (province de Taounate), a enflammé la scène du festival avec des chansons populaires et de l’art du Raï.

Le public de cet événement culturel a également apprécié le répertoire musical de la star de la chanson populaire et amazighe, Abdelaziz Ahouzar.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la culture de Fès-Meknès, Fouad Mahdaoui, a indiqué que cet événement culturel a connu un grand succès, comme en témoigne le public nombreux qui a fait le déplacement depuis d'autres villes du Royaume pour suivre les spectacles du festival.



M. Mahdaoui a ajouté que la célébration des arts de montagne d'El Aita est un hommage à l'histoire, au terroir et à l’homme qui a produit cette culture et cet art.



Il a précisé que cette manifestation artistique et culturelle, organisée en partenariat avec la province de Taounate, le conseil régional de Fès-Meknès, les conseils provincial et communal de Taounate, s'inscrit dans le cadre de la vision du ministère de la Culture visant à préserver le patrimoine culturel immatériel et l'inscrire dans la continuité au profit des générations à venir en tant que l'une des composantes du patrimoine du Royaume et de son identité nationale.



Initiée également en partenariat avec l'Agence de développement et de promotion des provinces et préfectures du nord, cette manifestation vise aussi à mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et artistique marocain, à travers notamment les festivals, ainsi que les spécificités et la valeur historique, touristique et artistique de la ville de Taounate et de sa région.