Clôture de la 30ème édition du Salon international de l’édition et du livre

La 30ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui a mis à l’honneur l'Émirat de Charjah et célébré les Marocains du monde, a été clôturée dimanche soir à Rabat.



Cette édition, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée, du 18 au 27 avril, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Wilaya de la même région, a réuni 756 exposants, dont 292 directs et 464 indirects, représentant 51 pays.



Plus de 100.000 titres couvrant tous les champs de la connaissance et divers genres littéraires ont été exposés au Salon qui a célébré les Marocains du monde, porteurs de l’identité marocaine plurielle au-delà des frontières.



Avec un programme culturel riche et diversifié, cette édition a connu la participation de nombreux chercheurs, écrivains et créateurs, marocains et étrangers, qui devront animer des conférences, des rencontres littéraires, des soirées poétiques, et des présentations d’ouvrages.



A l'instar des éditions précédentes, un programme riche et varié a été consacré aux enfants et aux élèves, avec 712 activités, dont 660 ateliers éducatifs répartis dans six espaces spécialement aménagés au sein de "L'Espace Enfant".



Cette nouvelle édition du SIEL, qui a reflété une nouvelle fois le dynamisme de la scène culturelle marocaine, a renforcé une nouvelle fois le rayonnement de Rabat en tant que destination culturelle, tant au niveau national qu’international, alors que la ville a été désignée par l'Unesco "Capitale mondiale du livre 2026".