Clôture de la 13ème édition du Festival national des arts de la Aïta Jabaliya

Le rideau est tombé, samedi soir, sur la 13ème édition du Festival national des arts de la Aïta Jabaliya, organisée à Taounate par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (secteur de la culture) sous le haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L'artiste Mohamed El Massari a présenté, lors de la soirée de clôture, un florilège de chansons patrimoniales de la Aïta Jabaliya, qui ont enflammé le public.



Considéré comme l’un des artistes éminents de la Aïta Jabaliya, Mohamed El Massari a contribué amplement à encourager de nombreux jeunes talents à s’intéresser à cet héritage artistique authentique.



De son côté, "Cheb Younes", connu pour sa voix douce et son style artistique particulier, a enflammé la scène du festival avec des performances mêlant rap et chansons modernes.



Cheb Younes fait partie des jeunes chanteurs marocains talentueux, ayant acquis une grande notoriété grâce à ses chansons sentimentales, qui allient mélodies modernes et touches patrimoniales. Ses œuvres ont connu un grand succès.



Le public de cet événement culturel d’exception a également savouré des prestations exceptionnelles de chansons amazighes et populaires, présentées par l’artiste Badr Ouaabi, l’une des figures les plus marquantes de ce style musical au Maroc.

Le chant de Badr Ouaabi, qui a entamé sa carrière artistique en 2009, se distingue par la combinaison entre la chanson amazighe et le dialecte marocain.



Dans une déclaration à la MAP, Badr Ouaabi a exprimé sa joie de participer pour la première fois au Festival des arts de la Aïta Jabaliya à Taounate, se réjouissant de l’interaction remarquable du public avec sa prestation.

Il a également exprimé son souhait de participer à nouveau à cette manifestation artistique exceptionnelle, aux côtés d’une pléiade d’artistes de renom.



De son côté, l’artiste Mohamed El Massari a salué, dans une déclaration similaire, la forte affluence du public qui a marqué le festival et son interaction avec les différentes performances artistiques proposées.



Dans le cadre de l’ouverture à d’autres styles musicaux nationaux et internationaux, le programme de cet événement artistique a inclu une fresque patrimoniale variée mêlant la Aïta Jabaliya à la musique flamenco espagnole, réunissant le groupe "Aires del Sur" de la ville de Cadix (Espagne) et le groupe des Amis d’El Aroussi de la ville de Taounate.



Une fresque créative mêlant la Aïta Jabaliya et l’art amazigh a également été présentée, avec la participation du groupe des Amis d’El Aroussi et de l’artiste Aïcha Tachinwit, ainsi qu’un spectacle artistique varié fusionnant la Aïta Jabaliya et le style Aissaoui.



Cette édition s’est distinguée par la présentation de performances musicales variées sur trois scènes principales, afin de contribuer à la préservation de cet art patrimonial et permettre aux habitants de la province de Taounate de profiter des prestations artistiques proposées.