Clôture à Johannesburg de la 11ème conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains

Les travaux de la 11ème Conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains se sont clôturés, vendredi, au siège du Parlement panafricain (PAP) à Midrand, en Afrique du Sud.



Lors de cette conférence, qui s’est tenue en marge des séances d’août des Commissions permanentes du PAP (22 août - 02 septembre), le Royaume a été représenté par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.



Lors d'une allocution à cette occasion, M. Alami a déclaré que l’Afrique a besoin d’un Parlement fort, doté des mécanismes nécessaires à même de lui permettre de répondre aux préoccupations et aux attentes des peuples africains.



«Le PAP peut devenir l’une des institutions législatives régionales les plus performantes au monde s’il dispose des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions», a-t-il Indiqué, notant que cette institution africaine a besoin d’un cadre réglementaire adéquat.



Relevant que le PAP est un espace d’innovation, d’engagement, d'échange et de partage d’idées, M. Alami a mis l’accent sur la nécessité de réviser ses règles et procédures afin de renforcer ses capacités et d’en faire une institution centrée sur les résultats.



Pour sa part, le président du PAP, Fortune Charumbira, a souligné l’importance de cette conférence annuelle qui rassemble les présidents des Parlements des différentes régions d’Afrique, notant que leurs remarques et leurs recommandations ont été d’un grand apport pour améliorer le travail du Parlement panafricain.



Par ailleurs, le responsable qui a été élu en juin dernier à la tête de cette institution africaine, a affirmé que les afro-députés sont dotés d’une noble mission qui consiste à représenter les citoyens africains et à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.



La conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains a été organisée dans le cadre de la sixième législature du Parlement sous le thème de l'Union africaine (UA) pour 2022 : "Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : Accélérer le développement humain, social et économique".



Le programme de cette conférence de deux jours a été marqué par une série de rencontres sur des sujets liés notamment au rôle des afro-députés dans la ratification du Protocole de Malabo sur le PAP, adopté en juin 2014, ainsi que les stratégies de relance économique post-Covid-19.



Au cours de la dernière décennie, le PAP a institutionnalisé ce conclave en tant que plate-forme bilatérale pour la promotion de la ratification, de la domestication et de la mise en œuvre des instruments juridiques et politiques de l'UA relatifs au partage des valeurs des droits de l'Homme, de la démocratie, de la paix et la sécurité, de la bonne gouvernance, du constitutionnalisme et de l'Etat de droit.



En outre, la conférence constitue un espace de coordination et d'harmonisation entre les cadres juridiques et politiques des Parlements nationaux et régionaux de l'UA et de partage des meilleures pratiques parlementaires, afin de soutenir et de faire progresser l'intégration économique africaine.



La 10ème Conférence des présidents, tenue en août 2019, s’était penchée sur le lien dialectique entre le défi des migrations forcées en Afrique et la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).