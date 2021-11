Clint Eastwood : A 91 ans, l'acteur va-t-il continuer à jouer ?

Agé de 91 ans, Clint Eastwood semble pourtant loin de la retraite. Le 10 novembre 2021, son dernier film, "Cry Macho", sort au cinéma. Le cinéaste réalise et joue le protagoniste vieillissant de ce nouveau drame. Il ne cache pas non plus son plaisir et son envie de poursuivre sa carrière en interview. Il admet même au Los Angeles Time qu'il s'interroge parfois sur sa carrière d'acteur, se demandant : "Pourquoi diable est-ce que je continue à travailler alors que j'ai plus de 90 ans ? Les gens vont-ils commencer à me jeter des tomates ? Je suis arrivé à un point où je me demande si ce ne serait pas suffisant, mais pas au point où je décide que ça l'ait".



S'il continue de réaliser encore aujourd'hui, c'est parce qu'il "aime ça, ajoute-t-il auprès du média américain. Je n'ai rien contre les autre cinéastes, mais j'apporte peut-être une vision différente, et je ne veux pas regretter et me demander "mais pourquoi j'ai confié ce projet à ce réalisateur ?"" Cependant, Clint Eastwood l'admet volontier au Figaro, après "Cry Macho, il n'a "pas la moindre idée" de ce que sera son prochain film. Ce qui est certain, et comme il aime le rappeler, c'est que sa passion du cinéma est toujours bien présente. La retraite attendra.