Claude Lefébure fauché par le coronavirus

* Historien résidant à Lyon

La liste des personnes fauchées par le coronavirus s'allonge irrémédiablement. Et on vient d’y ajouter, depuis le 15 avril 2020, le nom de Claude Lefébure, un grand amoureux de l'histoire et de l'anthropologie marocaines auxquelles il consacra toute sa vie d'universitaire.Né en 1945, Claude Lefébure avait fait des études d’ethnologie à la Sorbonne pour se consacrer rapidement au monde berbère dont il étudia la langue à l'INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) et à l’EPHE (Ecole pratique des hautes études). Après un long séjour de terrain chez les Aït Atta, il tomba amoureux de cette grande confédération berbère du versant sud du Haut Atlas marocain et consacra, par la suite, sa vie de chercheur à ce pays.Il a su manier, avec une rare virtuosité, la tradition orale berbère et les travaux des auteurs qui, dans l’histoire, en ont poussé l’investigation. Fin lettré, chercheur perspicace et perfectionniste à l’extrême dans ses textes dont il distillait la rédaction, il était un intervenant prolixe gagnant ainsi respect et affection chez ses collègues et ses étudiants.Claude Lefébure est entré au CNRS dans les années 70 et fut longtemps rattaché à l’équipe Ecologie et anthropologie des sociétés pastorales, avant de rejoindre, en 2001, l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) pour des séminaires de recherche et de formation. Il devint en 2006 directeur du Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen (équipe finalement intégrée à l’IMAF (Institut des mondes africains)).Il était étincelant, inspiré et, aussi, affligé à force de ne pas être reconnu pour ce qu’il était : un éminent spécialiste des Imazighen. Ces travaux assez méconnus méritent pourtant une large diffusion dans le milieu universitaire. C’est pourquoi je me permets d'en lister quelques-uns à la fin de ce bref hommage en incitant les chercheurs à les consulter.Hélas, la vie reste imprévisible et réserve des tragédies qui changent à jamais le cours des choses. Ainsi, peu après son passage à la retraite en 2010, Claude Lefébure fut victime d'un accident qui mit fin à sa vie scientifique. Il vécut alors retiré dans un EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la région parisienne, un des nombreux établissements français effroyablement ravagés, ces jours-ci, par le Covid-19.La disparition de ce grand Attaoui d'adoption m'attriste profondément. Je déplore le décès d'un grand spécialiste dont les études ont éclairé mon chemin lors de la réalisation de ma thèse sur la résistance du sud-est marocain entre 1908 et 1934. J'ai eu aussi l'immense privilège de l'avoir comme membre de mon jury de soutenance. Je me rappelle très bien de sa riche et éblouissante contribution à cette occasion. Il y a admirablement démontré sa qualité d’anthropologue immergé dans un coin du territoire de ma thèse. Ceci m'a donné l'envie, toujours vivace, de poursuivre mes travaux et d'aller creuser davantage et avec des outils plus pointus dans la riche histoire du sud-est marocain. Je me remémore, également, la sidération et la joie de mes amis berbérophones de la région lyonnaise présents à cette occasion, en parlant tamazight avec lui au cours du pot qui suivit. Ce fut un de ces moments précieux que mon parcours universitaire m'a offerts et que je garde jalousement en mémoire.Reposez en paix cher maître.