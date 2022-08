Citations humoristiques

Guy Bedos: La célébrité, c'est pas facile à assumer. Je ne vois rien de pire. Si, peut-être l'anonymat.



Coluche : Rappelez-vous l'essentiel: le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire !



Serge Gainsbourg: On prend les femmes pour ce qu'elles ne sont pas, et on les laisse pour ce qu'elles sont.



Pierre Desproges: On n'a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra.