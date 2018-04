Cinq ans de prison pour la superstar de Bollywood Salman Khan

La superstar de Bollywood Salman Khan a été condamné jeudi à cinq ans de prison en Inde pour avoir illégalement abattu des antilopes protégées lors d'une chasse en 1998, a annoncé un avocat de la partie civile. "Le tribunal a donné cinq ans de prison et une amende de 10.000 roupies (125 euros) à Salman Khan.

Le mandat d'arrêt est en préparation et il sera envoyé à la prison centrale de Jodhpur", grande ville du Rajasthan, a déclaré à la presse Mahipal Bishnoi, avocat d'une communauté locale partie civile dans le procès. L'acteur de 52 ans - qui a plaidé non coupable - pourrait toutefois échapper à une incarcération immédiate en faisant appel dans la foulée, ce qui aurait pour effet de suspendre la peine. Habitué des scandales et des rôles de mâle dominant musculeux, Salman Khan défraye la chronique médiatique indienne depuis des années, sans pour autant sembler perdre en popularité auprès de ses dizaines de millions de fans.

Des centaines de policiers étaient déployés à l'extérieur du tribunal de Jodhpur pour contenir les admirateurs venus exprimer leur soutien à la star qui fait volontiers tomber la chemise dans ses films pour exposer ses abdominaux saillants. Les quatre autres célébrités de Bollywood - Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu et Neelam Kothari - qui participaient à cette expédition de chasse en marge d'un tournage ont été relaxées faute de preuves.