Chris Rock va devenir le premier humoriste à se produire en direct sur Netflix

Exposition



Le vernissage de l'exposition "Design en résidence Paris-Tétouan" a eu lieu, jeudi à la Galerie Bab El Kebir à Rabat, l'occasion de célébrer et de mettre à l'honneur l'artisanat marocain dans toute sa splendeur.



Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 23 novembre, invite les férus d'art à découvrir les pièces et les créations originales de 20 étudiants d’écoles de design, représentant la jeune scène émergente du design en France et au Maroc. Ce projet a pour objectif de créer un dialogue et d'échanger autour de la sauvegarde et du rayonnement des métiers d'art, et de célébrer les jeunes designers, au-delà des frontières.



A cette occasion, le designer marocain et co-directeur artistique de l'exposition, Hicham Lahlou, a souligné dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cette exposition est le fruit de plusieurs mois de travail acharné, animé par des professionnels et artisans qui ont su transmettre et partager leur savoir-faire. Cette exposition, a-t-il poursuivi, "qui s'inscrit dans un projet de transmission inter-générationnelle et de coopération internationale, est un hymne à la fraternité et à l’amitié franco-marocaine à travers les œuvres de cette jeunesse investie et engagée dans le montage de ce projet".



Pour sa part, la designer française et co-directrice artistique de l'exposition, Elise Fouin, a fait savoir que l'intérêt de cet atelier est de créer une coopération internationale franco-marocaine, mais aussi de faire rencontrer les cultures autour du design et de l’artisanat à la fois dans un souci de transmission mais aussi d’échange humain et de défis techniques à relever.



"Durant ce workshop, on était amené à créer nos œuvres en utilisant et respectant les savoir-faire des artisans, tout en apportant une pointe contemporaine afin d'allier tradition et modernité", a expliqué Raphael Seguin, étudiant à l'école Boulle-Paris.