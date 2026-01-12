Chris Bryant : L’accord d’association, fondement de la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni


Chris Bryant : L’accord d’association, fondement de la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni
L’accord d’association Maroc/Royaume-Uni, entré en vigueur en 2021, constitue le fondement de la coopération politique, économique et sociale entre les deux pays et facilite les échanges commerciaux bilatéraux, a indiqué Chris Bryant, ministre britannique du Commerce.

M. Bryant, qui intervenait devant la Chambre des communes (Chambre basse du Parlement britannique), a rappelé la tenue, en novembre dernier à Londres, de la troisième réunion du Conseil d’association. Il a souligné que cette réunion a réaffirmé les engagements de Londres et Rabat en faveur de l’approfondissement de leurs relations commerciales, l’investissement et la coopération dans les domaines de l’éducation, des énergies renouvelables et de la sécurité.

Ces engagements s’inscrivent en droite ligne du changement fondamental que les relations entre les deux pays ont connu suite à la session du dialogue stratégique bilatéral, tenue en juin 2025 à Rabat, a indiqué M. Bryant. Et d’ajouter que depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association, les échanges commerciaux bilatéraux ont enregistré une augmentation de 18,8% sur les douze mois se terminant fin juin 2025.

Le responsable a, d’autre part, fait savoir que les discussions se poursuivent entre les deux pays pour la conclusion d’un nouvel accord agricole, qui sera avantageux pour le Royaume-Uni et le Maroc.


