Cheptel: Plus de 630.000 quintaux d'orge subventionné distribués à Fès-Meknès

Plus de 630.000 quintaux (qx) d'orge subventionnée ont été distribués, jusqu'à présent, au profit des éleveurs de la région Fès-Meknès dans le cadre des efforts déployés par la Direction régionale de l'agriculture (DRA) pour préserver le cheptel.



Cette quantité a été distribuée en deux tranches, a fait savoir la DRA, qui précise que la première a porté sur la distribution de 275.000 qx d'orge subventionné au profit de 19.325 éleveurs ainsi que de 17.390 qx d’aliment composé en faveur de 2189 éleveurs de bovins laitiers.



Dans le cadre de la deuxième tranche, 356.818 qx d’orge subventionné ont été remis à 23.022 éleveurs. Elle a enregistré, également, la distribution de 13.690 qx d’aliment composé au profit de 1657 éleveurs de bovins laitiers.



Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre, au niveau de la région, du Programme de Réduction de l’Impact du Déficit Pluviométrique et des Effets de Conjoncture (PRIDPEC 2023).



D’une enveloppe d’environ 10 milliards de dirhams (MMDH), ce programme, lancé en 2023, a été mis en place par le gouvernement en application des hautes directives royales, en soutien aux agriculteurs, pour réduire l’impact de la sécheresse et des effets de conjoncture. Il vise la protection du cheptel, la protection du capital végétal et le maintien des équilibres dans le milieu rural.