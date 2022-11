“Charter ” remporte le GP de la 10ème édition du Festival international du film et du Sahara d'Assa

Le film “Charter” d’El Houssine Hnine a décroché le Grand Prix de la 10ème édition du Festival international du film et du Sahara d’Assa dont la cérémonie de clôture s’est déroulée jeudi soir à Assa (province d'Assa-Zag).



Un total de 17 courts métrages étaient en lice pour s'adjuger les prix de ce festival initié par l’Association Assa du cinéma et du théâtre sous le thème “Investir dans le cinéma marocain”.

Le Prix de la première oeuvre a été attribué à Hassan Amir pour son film "Destins", tandis que le Prix du comité de réalisation est allé à Mohamed Kaghat pour son film "Par défaut". Par ailleurs, le Prix du jury est revenu à "Possibilité 3" d'Abdelilah El Omari.



Le jury a également décerné la mention d'honneur à "Clowny’s Mama" de Manal Goa et à "Cendres" de Mustafa Farmati.



Présidé par la journaliste et écrivaine Fatima Ifriqui, le jury de cette édition était composé du réalisateur Hamid Ziane, du journaliste et scénariste Aissa Wahbi, de la réalisatrice Fatima El Jabia et du réalisateur et dramaturge Salem Ballal.



La cérémonie de clôture du festival a été marquée par l’hommage rendu à plusieurs personnalités marocaines, espagnoles et égyptiennes du monde du cinéma notamment l'acteur marocain Hassan Foulane, le producteur égyptien Adel Saad et la réalisatrice et productrice espagnole Pilar Tavora.



Le Festival international d’Assa du cinéma et du Sahara a été organisé avec l’appui du Conseil provincial d’Assa-Zag, du Centre cinématographique marocain, de la préfecture de la province d’Assa-Zag, de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, de la région de Guelmim Oued-Noun, et en partenariat avec la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que d’autres organismes.