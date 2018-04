Charlize Theron pourrait quitter les Etats-Unis par mesure de sécurité

«Ayant été élevée durant l’ère de l’apartheid en Afrique du Sud, je suis super consciente de ce qu’est l’égalité et les droits humains », a confié Charlize Theron lors d’une interview accordée au magazine Elle dans le numéro du mois de mai. L’actrice, qui élève avec sa mère deux enfants qu’elle a adoptés, a confié qu’elle avait songé à déménager pour quitter les Etats-Unis, où « le racisme est bien plus présent que ce que l’on croit ».

« Il y a certaines partie des Etats-Unis où je n’irais pas, même si j’y décrochais un travail. Je ne voyagerais pas avec mes enfants dans ces zones-là, et c’est vraiment problématique », a-t-elle ajouté. Charlize Theron souhaite que ses enfants soient fiers de leur héritage, et non qu’ils aient besoin de le cacher.