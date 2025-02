Charjah invité d'honneur de la 30ème édition du SIEL

Charjah sera l'invité d’honneur de la 30ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévue du 17 au 27 avril prochain à Rabat.



A cet effet, un accord a été conclu, vendredi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Autorité du livre de Charjah (Émirats Arabes Unis). L'accord a été paraphé par la Commissaire générale du SIEL, Latifa Mouftakir, et la Coordinatrice générale de la Foire internationale du livre de Charjah, Khoula Al-Mujaini.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Mouftakir a indiqué que l'accueil de Charjah en tant qu'invité d’honneur du SIEL intervient après la participation remarquable du Maroc comme invité d’honneur de la précédente édition de la Foire internationale du livre de Charjah.



Elle a également souligné que la désignation de Charjah comme invité d'honneur consacre les relations exceptionnelles unissant le Royaume du Maroc et et l'Etat des Émirats Arabes Unis et permet de rapprocher le grand public de la richesse et de la diversité de la culture émiratie, en général, et du patrimoine culturel de Charjah, en particulier.



Il s'agit aussi, selon elle, de promouvoir l'échange entre écrivains, poètes et intellectuels marocains et émiratis.

De son coté, Mme Al-Mujaini s'est félicitée de la conclusion de ce partenariat privilégié qui reflète la continuité des échanges culturels entre l'Etat des Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, assurant que de nombreux écrivains, poètes et intellectuels émiratis prendront part à la 30ème édition du SIEL.



Cette édition sera marquée par une forte représentation de la culture émiratie à travers de nombreuses manifestations et performances culturelles de troupes folkloriques émiraties, a-t-elle précisé, ajoutant qu'une exposition d'arts plastiques est également prévue avec la participation d'artistes des deux pays.



Le SIEL est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les échanges intellectuels, la découverte de nouvelles œuvres et la promotion de la diversité culturelle.