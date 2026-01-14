Chambres professionnelles : Dépôt des tableaux rectificatifs provisoires relatifs à la révision des listes électorales

Les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux Chambres professionnelles ont déposé, samedi dernier, les tableaux rectificatifs provisoires, a indiqué le ministre de l'Intérieur dans un communiqué.



Lesdits tableaux comprennent les décisions prises par les commissions administratives lors de leurs réunions tenues du 5 au 9 janvier 2026, dans le cadre de l’opération de révision ordinaire des listes précitées au titre de l’année en cours.

Ainsi, les professionnels intéressés peuvent consulter les tableaux rectificatifs durant la période allant du 10 au 18 janvier, relève la même source.



Par ailleurs, le ministre rappelle aux professionnels répondant aux conditions légales requises, non encore inscrits sur les listes électorales relatives aux Chambres professionnelles, qu’ils doivent déposer leurs demandes aux bureaux des autorités administratives locales dont relève le lieu de leur activité professionnelle au cours de la même période.



Ces nouvelles demandes d'inscription seront soumises pour examen aux commissions administratives qui prendront les décisions nécessaires à ce sujet lors de leurs réunions prévues du 10 au 14 février 2026.