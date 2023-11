Chambre des représentants. Plénières mardi et mercredi pour examiner et voter le PLF

La Chambre des représentants tiendra mardi et mercredi des séances plénières, consacrées à l'examen et au vote du projet de loi de Finances (PLF) n°55.23 au titre de l'exercice budgétaire 2024.



Une séance plénière, qui se tiendra mardi à 10h, sera consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique ainsi qu'à la discussion générale de la première partie du PLF, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué, précisant qu'une deuxième séance se déroulera le même jour à 16h et sera dédiée à la présentation de la réponse du gouvernement et au vote de la première partie du projet.



Selon le communiqué, une séance plénière aura également lieu mercredi à 10h pour présenter les rapports des commissions permanentes des budgets sectoriels, ainsi que pour examiner et voter la deuxième partie du PLF et l'intégralité du projet par la suite.