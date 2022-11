Chambre des représentants : Adoption en commission de la première partie du PLF-2023

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté à la majorité, mercredi soir, la première partie du projet de loi de Finances (PLF) au titre de l'année 2023. Au cours de cette séance, 25 députés ont voté pour la première partie du projet, alors que 10 autres s'y sont opposés.



Un total de 210 propositions d'amendements ont été reçues du gouvernement et des groupes de la majorité et de l'opposition, lors de cette réunion tenue en présence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa.



Ces amendements ont porté sur plusieurs volets, notamment les droits de douane et la fiscalité.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Commission, Mohamed Chaouki, s'est félicité du climat positif et de l'esprit de responsabilité ayant régné tout au long des travaux de cette réunion, et qui se sont reflétés dans les différents amendements introduits, relatifs principalement aux droits de douane et à la fiscalité.



Pour sa part, le président du groupe Haraki, Driss Sentissi, a affirmé que l'ensemble des amendements présentés par l'opposition sont "de nature sociale et visent à soutenir le pouvoir d'achat de la classe vulnérable".



Et de noter que la Chambre des représentants devait tenir, hier jeudi, deux séances plénières, la première pour présenter le rapport de la Commission des finances et du développement économique et entamer la discussion générale de la première partie du PLF, alors que la deuxième était dédiée à la réponse du gouvernement et au vote de la première partie du projet de loi.



La Chambre des représentants tiendra également une séance plénière, ce vendredi, en vue de présenter les rapports des commissions sur les budgets sectoriels, discuter et voter la deuxième partie du PLF ainsi que l'intégralité du projet.